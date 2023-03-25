مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3.. رجال أمير كرارة يتعرضون للضرب

شهدت الحلقة 3 من مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة الذي يعرض حصريا على قناة DMC، ظهور أصدقاء «طه القماش» أمير كرارة خلال تواجدهم بالشارع ليتفاجأوا بهجوم الخواجة جابر على رجاله أمامه، وانهالوا ضربا عليهم، ويطلب الخواجة منهم أن يخبروا «طه» بأنه لن يتركه وشأنه، ليتدخل أحد الرجال لفك الاشتباك.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3

وظهر «شحاتة» محمود البزاوي، مع والده «حسنين» عبد العزيز مخيون، داخل مقر عملهم ليخبره بما حدث مع ابنة شقيقته «فاطمة» مها نصار، ورفضها الزواج، فيطلب «حسنين» منه أن يتركها تفعل ما تريد، ويأتي لهم «عبد الغني» ابن «شحاتة» خلال حديثهما ويسأله حسنين عن سبب تأخيره كل يوم لساعة متأخرة، ولكنه يتوتر ولا يستطيع إخباره، ويدافع عنه والده «شحاتة» ويطلب من «حسنين» أن يحب ابنه كما يحب «طه».

أبطال سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920، وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتسبب ذلك في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله للمستشفى.