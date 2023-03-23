المركز الثقافي الإسلامي. إنجاز على مستوى عالمي في العاصمة الإدارية

يقع المركز الثقافي الإسلامي في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أمس، وهو يعد إنجاز معماري كبير، ومن أهم المشروعات التي أٌُنشئت في العاصمة الإدارية الجديدة، بأحدث الإمكانيات العالمية، ليكون مركزا بمستوى عالمي يهدف إلى التنمية الفكرية والدينية والاجتماعية.

معلومات عن المركز الثقافي الإسلامي

وحسب بيان سابق عن المركز الثقافي الإسلامي، يحد المركز طريق رقم 11 والمحور الرئاسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، على هضبة بارتفاع 24 مترا.

المركز الثقافي الإسلامي مقام على مساحة 15 ألف متر مربع، ويضم مسجدًا كبيرًا، ومركز إعلام ومكتبة عامة، وأماكن تحفيظ قرآن وقاعة مناسبات، علاوة على الخدمات التي تخدم المسطح العلوي والساحة العلوية للمسجد، ومجموعة من الجراجات متعددة الأدوار.

وتبلغ مساحة المسجد 19100 متر مربع، وله 3 مداخل رئيسية يعلوها قباب إسلامية، إلى جانب مدخل خدمي رابع، ويتكون المسجد من صحن للصلاة على مساحة 9600 متر مربع، ويستوعب 12 ألف مصلٍ، ويعلوه قبة إسلامية رئيسية قطرها الداخلي 29.5 مترا، فضلا عن 6 قاعات تبلغ مساحة الواحدة 350 مترا مربعا، ويتسع المسجد ككل لأكثر من 107 ألف مصل.

جائزة عالمية حصل عليها المركز الثقافي الإسلامي

وفاز المركز الثقافي الإسلامي بجائزة الاستحقاق - فئة الثقافة والعبادة، في عام 2022، الممنوحة لأفضل المشروعات وأكثرها تأثيرا على أرض الواقع ومساهمتها الإيجابية على مستوى المجتمع والبيئة.