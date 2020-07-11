فريق طبي وتباعد.. بدء امتحانات المركز الثقافي الإسلامي بشمال سيناء

استعد المركز الثقافي الإسلامي اليوم السبت، لبدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، والتي سوف تمتد لـ8 أيام بواقع 3 امتحانات.

وأكد الدكتور خميس حمدي عميد المعهد، أن الامتحانات سوف تكون على 3 أيام متباعدة بعد ضم مواد لأخرى في المنهج.

وأضاف حمدي أن الامتحانات سوف تبدأ الساعة الرابعة، على أن يحضر الطلاب قبلها بساعة على الأقل لإجراء الكشف الطبي على الممتحنين، وأنه يشترط عملية التباعد وعدم اللمس ولبس الكمامة، ويمنع عن الامتحان تماما من يخالف التعليمات.

موضحا أن فريق طبي من وزارة الصحة سوف يكون متواجدا على أبواب لجان الامتحانات للكشف على الممتحنين قبل دخولهم اللجان.

وأشار الدكتور خميس حمدي إلى أن الامتحانات سوف تعقد في العريش وبئر العبد ووسط سيناء، وأن المادة الأولى هي الفقه الإسلامي والحديث وعلومه.