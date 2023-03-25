مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بانقلاب سيارة بالطريق الساحلي بكفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر، جراء حادث انقلاب سيارة عبر الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة كفر الشيخ، بينما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثامين المتوفين والمصاب إلي مستشفى بلطيم النموذجي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الحادث

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز البرلس، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عبر الطريق الدولي الساحلي، مما أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، كما أصيب شخص أخر، ليجري نقل المتوفيين والمصاب عبر سيارات الإسعاف بالحادث الذي وقع عبر الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، لمستشفى بلطيم المركزي، والمصاب لاستقبال ذات المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

المتوفيين والمصاب بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى بلطيم وفاة كلاً من، السيد عبد النبي، 58 عاماً، و السيد محمد، 5 سنوات، ومحفوظه خليل، 56 سنة، وإصابة منى محمد، 6 سنوات، اضطراب في درجة الوعى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.