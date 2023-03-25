رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بانقلاب سيارة بالطريق الساحلي بكفر الشيخ

كتب:

خير الله فؤاد
11:31 م | السبت 25 مارس 2023
صورة سيارة إسعاف تنقل مصابين في كفر الشيخ

صورة سيارة إسعاف تنقل مصابين في كفر الشيخ

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر، جراء حادث انقلاب سيارة عبر الطريق الدولي الساحلي، بمحافظة كفر الشيخ، بينما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل جثامين المتوفين والمصاب إلي مستشفى بلطيم النموذجي، وذلك تحت تصرف جهات التحقيق.

ملابسات الحادث

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز البرلس، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة عبر الطريق الدولي الساحلي، مما أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، كما أصيب شخص أخر، ليجري نقل المتوفيين والمصاب عبر سيارات الإسعاف بالحادث الذي وقع عبر الطريق الدولي الساحلي ببلطيم، لمستشفى بلطيم المركزي، والمصاب لاستقبال ذات المستشفى، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

المتوفيين والمصاب بالحادث

وتبين من خلال سجلات مستشفى بلطيم وفاة كلاً من، السيد عبد النبي، 58 عاماً، و السيد محمد، 5 سنوات، ومحفوظه خليل، 56 سنة، وإصابة منى محمد، 6 سنوات، اضطراب في درجة الوعى.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.

اقرأ المزيد:

مصرع شخصين غرقا في مصيف بلطيم في كفر الشيخ

مصرع وإصابة شخصين إثر اصطدامهما بقطار في كفر الشيخ

عاجل.. مصرع شخصين صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في كفر الشيخ

مصرع شخصين إثر تناولهما طعام ملوث بـ"مبيد حشري" في كفر الشيخ 
بقلم خير الله فؤاد