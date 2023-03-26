يحرص العديد من المواطنين من أبناء المحافظة وزائريها على معرفة مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 26 مارس 2023 رابع أيام الشهر الكريم، تزامنا مع روحانيات هذا الشهر.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 26 مارس 2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة، والتي تقدمها في مختلف القطاعات خلال العام.

مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد

وتأتي مواقيت الصلاة في مطروح اليوم الأحد 26 مارس 2023، وفقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد أذان الفجر وسحور في رابع أيام رمضان في محافظة مطروح، سيكون على النحو التالي:-

- السحور في تمام الساعة 2:23 صباحا.

- الإمساك الساعة 4:23 حصباحا.

- الفجر الساعة: 4:44 صباحا.

- الشروق الساعة 6:12 صباحا.

- الظهر الساعة: 12:20 ظهرا.

- العصر الساعاة: 3:48 مساء.

- المغرب الساعة :6:27 مساء

- العشاء الساعة 7:46 مساء.

مدة ساعات الصوم

وتختلف عدد ساعات الصوم في محافظه مطروح على مدار النهار من آذان الفجر وحتى أذان المغرب كالتالي في رابع رمضان عن الأيام الماضية حيث زادت بنسبة بسيطة:

مدة ساعات الصوم في رابع الأيام للسهر المعظم: 14:02 ساعة.