مصرع شاب في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية بالإسماعيلية

لقي شاب في العشرينيات مصرعه في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية في مدخل مدينة الإسماعيلية، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة بتصادم سيارة مجهولة مع دراجة نارية على الطريق الدائري أمام جامعة قناة السويس، وفرار السيارة من مكان الحادث.

انتقال رجال الشرطة

وانتقلت سيارات الشرطة وضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة لفحص البلاغ، وتبين وفاة الشاب في مكان الحادث متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي، فيما نقلته سيارة الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى جامعة قناة السويس.

وتكثف المباحث الجنائية من تحرياتها حول البلاغ للتوصل إلى السيارة مرتكبة الحادث، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إصابة شخصين في حادث بمدخل الإسماعيلية

وأصيب شخصان، مساء أمس، قبل دقائق من الإفطار جراء انقلاب درجاة نارية «تروسيكل» على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي قرب مدخل قرية نفيشة في الإسماعيلية.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة جرجس عدلي شحاتة 18 سنة، مقسم بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية مصاب باشتباه كسر بالكتف الايسر، ومحمد شعبان عطلة مصطفى 37 سنة، مقيم في قرية أبو عطوة التابعة بدائرة مركز الإسماعيلية ومصاب بجرح قطعي في القدم الأيسر وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.