موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي7.. والقنوات الناقلة

يتطلع جمهور ومحبي الفنان أحمد مكي، إلى معرفة موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل الكبير أوي7، وخاصة بعد الأحداث الكوميدية التي شهدتها الحلقة 3، والتي كانت فيها الفنانة اللبنانية نور ضيف شرف.

موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي7

ويأتي موعد عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة الساعة 6:15 مساءً، وتكون إعادة المسلسل على نفس القناة الساعة 12:30 صباحًا بعد منتصف الليل، أما الإعادة الثانية تكون في 2:00 مساء.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي 7

وكانت الحلقة الـ3 من مسلسل الكبير أوي7 تتناول العديد من المشاهد الكوميدية، أبرزها افتتاح جوني لجيم داخل المزريطة ولسوء الدعاية من هجرس لم يحضر إلا واحد فقط من أهل البلد والذي حضر ليلتقط صور له داخل الجيم، كما ذهب الكبير ومربوحة إلى استشاري علاقات أسرية لحل أزمة المشكلات بينهما.