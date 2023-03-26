إشادات بمسلسل ضرب نار لياسمين عبدالعزيز بعد إذاعة الحلقة 3: من نجاح لنجاح

نالت الحلقة 3 من مسلسل ضرب نار لياسمين عبدالعزيز والتي يشاركها فيه البطولة زوجها أحمد العوضي، إشادات عديدة من الجمهور، مؤكدين أن ياسمين متجددة في أعمالها.

إشادات بمسلسل ضرب نار

وجاءت تعليقات الجمهور على مسلسل ضرب نار كالتالي: قال تعليق: على طول نجمة يا مهرة الاسم تحفة ولايق عليكي أوي من نجاح لنجاح حبيبتي، وعلق آخر: أحلى حاجة فيكي إنك مش بتكرري أعمالك كل شوية شخصية غير التانية بجد عاش، وقال آخر: والله حلقة جامدة ومسلسل جامد ربنا يوفقك انتي والأستاذ أحمد العوضي في اللي جاي، وجاء تعليق آخر: عظمة ضرب نار بجد.

مسلسل ضرب نار رمضان 2023

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ويعرض حصريا عبر شبكة قنوات ON، والإعادة على قناة ON DRAMA، كما تعرض حلقات المسلسل عبر منصة WATCH IT، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم إيمان السيد، سهير المرشدي، وبدرية طلبة، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج مصطفى فكري.