الحلقة الثالثة مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي بعد قليل

تعرض بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويحرص جمهور المسلسل للبحث عن موعد عرض مسلسلها الجديد، والقنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، والتي بدأت أولى حلقاته الخميس تزامنا مع أول أيام رمضان.

القنوات الناقلة لمسلسل

ومن بين القنوات الناقلة للحلقة الثالثة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

ومن المقرر أن يعرض مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.