موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبدالعزيز

ينتظر جمهور الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، الذي يشاركها فيه البطولة الفنان أحمد العوضي في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له.

موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبدالعزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

وموعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار حصريا على قناة on، في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أبطال مسلسل ضرب نار

وبعد توضيح موعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل ضرب نار، يذكر أنه يشارك ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، في بطولة المسلسل، كل من سهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

ومن بين أحداث مسلسل ضرب نار تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبلغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.