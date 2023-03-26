موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023 يبحث عنه الكثيرون بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان، قبل ساعات من تناول الإفطار الرابع في شهر رمضان الكريم.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون الساعة 06:11 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ 14 ساعة و14 دقيقة على أن تزيد بمرور الأيام.

موعد الإفطار اليوم في كفر الشيخ الأحد 26-3-2023

ومن المقرر أن يبدأ الإفطار اليوم عقب صلاة المغرب مباشرةً والذي يؤذن له في تمام الساعة 06:11 مساءً، حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها أهالي كفر الشيخ لأداء صلاة التراويح في خامس ليالي شهر رمضان.