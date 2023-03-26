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مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

عمرو رجب
01:56 ص | الأحد 26 مارس 2023
الصلاة في مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

الصلاة في مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة ببني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الإمساك 4:17

الفجر 4:27 صباحا

الشروق 5:53 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء 

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:27 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 4:27 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:01 صباحا.

موعد أذان العصر في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.

 

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بقلم عمرو رجب