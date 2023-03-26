مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
عمرو رجب
01:56 ص | الأحد 26 مارس 2023
الصلاة في مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة ببني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الإمساك 4:17
الفجر 4:27 صباحا
الشروق 5:53 صباحا
الظهر 12:01 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:10 مساء
العشاء 7:27 مساء، وبعدها صلاة التراويح.
مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 4:27 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023
تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:01 صباحا.
موعد أذان العصر في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.