مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023، رابع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة ببني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الإمساك 4:17

الفجر 4:27 صباحا

الشروق 5:53 صباحا

الظهر 12:01 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:27 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد بني سويف، اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 4:27 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 12:01 صباحا.

موعد أذان العصر في بني سويف الیوم اليوم الأحد 26-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.