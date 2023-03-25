مواقيت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والإمساك عن الطعام والسحور والانقطاع عن الطعام قبل أذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر 4:28 صباحا

الشروق 5:54 صباحا

الظهر 12:02 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:27 مساء

وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 4:28 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 12:02 صباحا

موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.

عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 طبقا لإمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة تقريبا.