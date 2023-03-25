مواقيت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
المغرب 6:10 دقائق والفجر 4:28
كتب:
عمرو رجب
03:52 م | السبت 25 مارس 2023
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف
يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والإمساك عن الطعام والسحور والانقطاع عن الطعام قبل أذان الفجر.
مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:
الفجر 4:28 صباحا
الشروق 5:54 صباحا
الظهر 12:02 صباحا
العصر 3:31 مساء
المغرب 6:10 مساء
العشاء 7:27 مساء
وبعدها صلاة التراويح.
مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 4:28 صباحا.
موعد أذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 12:02 صباحا
موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في 3:31 مساء.
موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.
عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023
يبلغ عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 طبقا لإمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة تقريبا.