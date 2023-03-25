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مواقيت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

المغرب 6:10 دقائق والفجر 4:28

كتب:

عمرو رجب
03:52 م | السبت 25 مارس 2023
مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

مسجد عمر بن عبد العزيز ببني سويف

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم السبت 25-3-2023، في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والإمساك عن الطعام والسحور والانقطاع عن الطعام قبل أذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر 4:28 صباحا

الشروق 5:54 صباحا

الظهر 12:02 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:10 مساء

العشاء 7:27 مساء

وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. موعد أذان الفجر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 4:28 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

تحدد موعد اذان الظھر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في الساعة 12:02 صباحا

موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف الیوم السبت 2023-3-25 هو 6:10 مساء، وموعد صلاة العشاء 7:27 مساء.

عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصیام في بني سويف الیوم السبت 25-3-2023 طبقا لإمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة تقريبا.

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بقلم عمرو رجب