موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان

يستعد الملايين من المصريين للصوم في رابع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف الأحد 26-3-2023، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و27 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في رابع أيام شهر رمضان الكريم الأحد 26-3-2023.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف الأحد 26-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف يوم الأحد 26-3-2023 والموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، يكون 13 ساعة و58دقيقة.

موعد الإفطار في رابع يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023 هو موعد الإفطار في رابع يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، والذي سيكون في السادسة و10 دقائق بتوقيت مدينة بني سويف.