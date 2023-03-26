مصرع شاب في حادث مروري بالإسماعيلية.. سيارة صدمت دراجته النارية وفرت هاربة

أمرت جهات التحقيق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بالتحفظ على جثمان شاب في العقد الثاني من العمر لقي مصرعه في حادث مروري بمدخل مدينة الإسماعيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس.

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية نقل جثمان الشاب عبد المنعم محمد رمضان 17 عاما، مقيم بمنطقة حي السلام، في ثلاجة مستشفى حميات الإسماعيلية، لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما قررت انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان ومناظرته والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وطلبت تحريات المباحث الحنائية حول الواقعة وكيفية وقوعها والتوصل إلى السيارة وقائدها.

فرار السيارة من مكان الحادث

وكان قد تلقي اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد باصطدام سيارة مجهولة مع دراجة نارية «موتوسيكل» على الطريق الدائري أمام بوابة جامعة قناة السويس وفرارها من مكان الحادث.

ووجَّه اللواء محمود عاشور بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، والتوصل إلى هوية قائد السيارة فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وشكلت مباحث قسم ثان الإسماعيلية فريق بحث برئاسة المقدم حازم حسام لفحص وتفريغ كل الكاميرات الموجودة على الطريق للتوصل إلى السيارة مرتكبة الحادث وتحديد هويته.

إصابة شخصين في حادث مروري بالإسماعيلية

وأصيب شخصان مساء اليوم السبت قبل دقائق من مدفع الإفطار في حادث الاسماعيلية نتيجة انقلاب دراجة نارية «تروسيكل» على طريق الإسماعيلية- الزقازيق الزراعي قرب مدخل قرية نفيشة بالإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من جرجس عدلي شحاته 18 عاما، مقسم بمنطقة الحكر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر ومحمد شعبان عطلة مصطفى 37 عاما، مقيم في قرية أبو عطوة التابعة لدائرة مركز الإسماعيلية ومصاب بجرح قطعي بالقدم اليسرى وكدمات في مختلف أنحاء الجسم.