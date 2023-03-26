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موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

إحسان شعبان
02:55 ص | الأحد 26 مارس 2023
صلاة الفجر في البحيرة- أرشيفية

صلاة الفجر في البحيرة- أرشيفية

بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان، يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023، إذ يختلف من يوم لآخر طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم 

 وتعرض الوطن خلال السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023 في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء، ويحين  موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:27 دقيقة بفارق دقيقة عن أذان فجر أمس الجمعة.

أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023 في البحيرة 

وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في البحيرة تكون 14 ساعة و 6 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد صيام أمس السبت 25-3-2023.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023

وعن إمساكية رابع أيام شهر رمضان الموافق 26 مارس جاءت كالآتي:

فجر 4:27 صباحا

ظهر 12:04 مساءً

عصر 3:33 مساءً 

المغرب 6:12 مساءً

عشاء 7:31 مساءً.

وتشهد مساجد محافظة البحيرة عمليات تطهير على مدار الساعة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف في المحافظة.

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بقلم إحسان شعبان