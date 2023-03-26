موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
إحسان شعبان
02:55 ص | الأحد 26 مارس 2023
صلاة الفجر في البحيرة- أرشيفية
بالتزامن مع رابع أيام شهر رمضان، يترقب المسلمون موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم الأحد 26-3-2023، إذ يختلف من يوم لآخر طبقا لما أعلنته هيئة المساحة المصرية.
موعد أذان الفجر في البحيرة اليوم
وتعرض الوطن خلال السطور التالية موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023 في إطار الخدمات التي تقدمها إلى القراء، ويحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:27 دقيقة بفارق دقيقة عن أذان فجر أمس الجمعة.
أذان الفجر اليوم الأحد 26-3-2023 في البحيرة
وفيما يتعلق بعدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في البحيرة تكون 14 ساعة و 6 دقائق بفارق دقيقتين عن عدد صيام أمس السبت 25-3-2023.
عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023
وعن إمساكية رابع أيام شهر رمضان الموافق 26 مارس جاءت كالآتي:
فجر 4:27 صباحا
ظهر 12:04 مساءً
عصر 3:33 مساءً
المغرب 6:12 مساءً
عشاء 7:31 مساءً.
وتشهد مساجد محافظة البحيرة عمليات تطهير على مدار الساعة، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ووكيل وزارة الأوقاف في المحافظة.