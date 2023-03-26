موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

مع انطلاق رابع أيام شهر رمضان المبارك، تتجه أعين أبناء عروس البحر الابيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023، إذ يبدأ معه الصوم ليوم جديد، وبالتالي يكون موعده مهما للغاية.

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم، وذلك وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، عن مواقيت الصلاة في رابع أيام شهر رمضان المبارك، والذي يجرى خلال الساعة 4:29 فجرا، ويختتم الصوم في 6:15 مساء.

أذان الفجر اليوم في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023

وبذلك يكون أذان الفجراليوم في الإسكندرية اليوم الأحد 26-3-2023 قد شهد نقص دقيقة عن اليوم السابق، ما يعني زيادة في دقائق الصوم خلال رابع الأيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الإسكندرية

وبناء على ذلك يكون عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023 في الإسكندرية 14 ساعة و6 دقائق صوم، أي بزيادة 6 دقائق عن اليوم الأول نتيجة تقديم موعد صلاة الفجر 4 دقائق وتأخر موعد صلاة المغرب دقيقتين.