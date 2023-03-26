تزامناً مع رابع أيام شهر رمضان المبارك، يبحث جموع من المواطنين خلال الوقت الحالي عن موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023، وتقدم «الوطن» في تقريرها موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023، في إطار الخدمات التى تحرص علي تقديمها لقرائها ضمن الخدمات المتعددة في مختلف القطاعات.

موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر في مطروح اليوم الأحد26-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، سيكون في الساعة 4:42 صباحا.

موعد السحور والإمساك في دمياط

كما يأتي موعد السحور في محافظة مطروح في تمام الساعة 2:20 صباحا، وموعد الإمساك عن الطعام في تمام الساعة 4:32 صباحا، في رابع أيام شهر رمضان.

مطروح تتزين في رمضان

في سياق متصل، استقبلت محافظة مطروح، شهر رمضان رابع أيام الشهر المعظم 2023، كما تستقبل اليوم الرابع الأحد، وتزينت المساجد الكبرى كالمسجد الكبير ومسجد العوام ومسجد التنعيم ومسجد الفتح في مرسى مطروح، والمساجد الشهيرة في المدن والقرى بأنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات وخاصة صلاة التراويح.