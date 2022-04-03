مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 2 رمضان في محافظة المنوفية

يسيطر البحث عن مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان علي محركات البحث المختلفة، ويبحث كثير من أبناء محافظة المنوفية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب خلال شهر رمضان المبارك، للاستعداد لموعد الإفطار، واليوم في ثاني أيام شهر رمضان المبارك تختلف مواقيت أذان المغرب بفارق دقيقتين في بعض المراكز عن يوم أمس الذي كان أول أيام الشهر الفضيل.

مواقيت الصلاةاليوم في المنوفية

وأعلنت هيئة المساحة وفق صفحتها الرسمية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية، وجاء وقت أذان المغرب في الساعة 6:16، ويختلف موعد أذان المغرب من مدينة لمدينة، حيث يؤذن للمغرب في مدينة السادات في الساعة 6:18، بينما يؤذن للمغرب في مدينة قويسنا في الساعة 6:15 مساء .

موعد أذان المغرب اليوم في المحافظة

وأعلنت هيئة المساحة، مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة المنوفية، والتي جاءت كاملة كالتالي:

الفجر 4:14

الظهر 11:59

العصر 3:32

المغرب 6:16

العشاء 7:36

ويُراعي في هذه المواعيد اختلاف بعض المدن في المنوفية في دقائق معدودة مثل مدينة السادات وقويسنا.

احتفال أبناء المنوفية بشهر رمضان

ويواصل أبناء محافظة المنوفية، الاستماع بالاجواء الرمضانية الجميلة في شوارع مدينة شبين الكوم، حيث يتواجد الآلاف في الشوارع من بعد الإفطار وحتي وقت أذان المغرب للاستماع بالاجواء الرمضانية المميزه في شوارع المحافظة.

وتشهد مساجد المنوفية إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء الصلوات الخمس وصلاة التراويح، وشهد مسجد سيدي عزالدين أقدم مساجد المنوفية إقاقمة صلاة التراويح وسط حالة روحانية مميزة من الجميع، كما تم التشديد علس إتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظا علي سلامة الجميع.