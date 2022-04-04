مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 3 رمضان في محافظة المنوفية

يواصل أبناء محافظة المنوفية، البحث عبر محركات البحث على الإنترنت، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، لضبط مواعيد السحور في ثالث أيام شهر رمضان، وأداء صلاة القجر وباقي الصلوات الخمس في هذه الأيام الطيبة الطاهرة من الشهر المبارك.

اختلاف مواعيد الصلاة من مدينة لأخرى

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، والتي تختلف في بعض المدن عن الأخرى، حيث يُؤذن لصلاة الفجر في شبين الكوم في الساعة 4:13، بينما يُؤذن لصلاة الفجر في مدينة السادات في تمام الساعة 4:15، وفي مدينة قويسنا يُؤذن لصلاة الفجر تمام الساعة 4:12 .

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، وفقا لما أعلنتها هيئة المساحة، وجاءت كالتالي:

الفجر 4:14

الظهر 11:59

العصر 3:32

المغرب 6:17

العشاء 7:36

وأكد مصدر مسؤول في مديرية الأوقاف بالمنوفية، حرص وزارة الأوقاف على سلامة المواطنين، من خلال تعليمات مشددة تم التوجيه بتنفيذها خلال اجتماعات مكثفة لمسؤولي الإدارات في مراكز ومدن محافظة المنوفية، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين المواطنين المترددين علي المسجد.

تطهير المساجد في المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول لـ«الوطن»، أنه يتم تطهير المساجد بشكل مستمر حفاظا على سلامة المواطنين، مشيدا باتباع المواطنين التعليمات وتنفيذ توجيهات وزارة الأوقاف.