زلزال أسوان اليوم.. هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر

زلزال أسوان اليوم بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، تعرضت له المحافظة فجر اليوم الأربعاء، وشعر بها الأهالي، الذين بدأوا في تداول الأخبار حول هزة أرضية مفاجأة على مواقع التواصل بشكل كبير، مؤكدين أنها من النوع الخفيف.

زلزال أسوان اليوم

وجاء زلزال أسوان اليوم، بحسب ما أعلنه المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل على عمق واحد كيلو متر، في الساعة الواحدة و9 دقائق و3 ثوان.

من جانبها، أعلنت الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مركز الهزة الأرضية يقع في المنطقة 24.3863 درجة شمالا، 33.2318 درجة شرقا، بينما المكان: 19 كم محافظة أسوان، مصر، بينما المكان الرئيسي: 47 كم شمال شرق محافظة أسوان والعمق: 0.03 كيلو متر.

وأكد عدد كبير من الأهالي والمواطنين في عدة مناطق بمدينة أسوان جنوب مصر، شعورهم بالهزة الأرضية في أولى ساعات صباح هذا اليوم.

«رصد الزلازل» يطمئن الأهالي

وكانت قد طمأنت الشبكة القومية لرصد الزلازل، الأهالي بشأن الهزة الأرضية التي حدثت في ناحية شمال مدينة السويس، قائلا في بيان رسمي: «ورد ما يفيد بالشعور بالهزة، ولم يرد وقوع أي خسائر في الممتلكات والأرواح».

وبلغت قوة الهزة الأرضية، بحسب البيان 4.1 درجة على مقياس ريختر، وهو ما يصنف على أنه «زلزال أقل من المتوسط».