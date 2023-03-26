رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

شاذلى عبدالراضي
05:52 ص | الأحد 26 مارس 2023
مسجد الميناء الكبير بالغردقة

مسجد الميناء الكبير بالغردقة

يحرص المواطنون على معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان المبارك حرصا على أداء الطاعات ولأداء الصلاة في وقتها، للتقرب إلى الله.

  

موعد صلاة الفجر 4:18

 

موعد صلاة الظهر 11:50

 

موعد صلاة العصر 3:19

 

موعد صلاة المغرب 5:59

 

موعد صلاة العشاء 7:14

 

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

  ويبدأ موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة4:20 صباحا ، رابع   أيام شهر رمضان المبارك.

ويحل موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023  في الساعة 11:50 رابع أيام شهر رمضان المبارك.

 

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 يحل في الساعة 3:19 مساء .

 

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 ويأتي في التوقيت 5:59  مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك يبلغ 13:39ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتى وقت صلاة المغرب. 

 

 

 

 

 

 

 

اقرأ المزيد:

البحر الأحمر تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء بعض المنشآت السياحية والحكومية

موعد أذان الفجر اليوم الأحد في البحر الأحمر 26-3-2023

أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان في البحر الأحمر 2023.. 6 أماكن

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في البحر الأحمر
بقلم شاذلى عبدالراضي