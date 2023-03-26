يحرص المواطنون على معرفة مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 في رابع أيام شهر رمضان المبارك حرصا على أداء الطاعات ولأداء الصلاة في وقتها، للتقرب إلى الله.

موعد صلاة الفجر 4:18

موعد صلاة الظهر 11:50

موعد صلاة العصر 3:19

موعد صلاة المغرب 5:59

موعد صلاة العشاء 7:14

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة4:20 صباحا ، رابع أيام شهر رمضان المبارك.

ويحل موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 في الساعة 11:50 رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 يحل في الساعة 3:19 مساء .

ومع موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023 ويأتي في التوقيت 5:59 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023

أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك يبلغ 13:39ساعة ويبدأ من أذان الفجر وحتى وقت صلاة المغرب.