مليونا متر مكعب من المياه حصيلة السيول في جنوب سيناء

تتعرض محافظة جنوب سيناء إلى السيول كل عام، وتكون الأمطار والسيول مصدر خير ورخاء لأهالي المحافظة؛ لأنّها مصدر الحياة والمحافظة صحراوية تعتمد في المقام الأول على مياه الأمطار التي تغذي الخزان الجوفي الذي يستخدم في الشرب وري الزراعات.

وقال المهندس عبدالمجيد مصطفى، مدير عام الموارد المائية، في تصريحٍ خاص، إنّ المحافظة تعرضت هذا الشهر إلى عاصفتين ممطرتين الأولى الأسبوع الماضي والثانية أمس.

زيادة منسوب الخزان الجوفي

وأضاف مدير عام الموارد المائية في جنوب سيناء، أنّ السيول التي حدث الأسبوع الماضي في معظم مدن المحافظة تسببت في حدوث طفرة كبيرة في منسوب البحيرات وزيادة منسوب خزان المياه الجوفية، مشيرًا إلى أنه شكل لجنة برئاسة المهندس أحمد الكومي لعمل حصر بكميات المياه المخزنة ومتابعة مشروعات الحماية من أخطار السيول.

وتابع بأنّ مشروعات الحماية من أخطار السيول نجحت أيضًا في حجز كميات كبيرة مياه السيول داخل البحيرات وأمام السدود والسيول سارت في مجراها الطبيعي بفضل أعمال الحماية التي جرت بتكلفة 1.5 مليار جنيه على مدار 6 سنوات.

2 مليون متر مكعب

وأشار إلى أنه جرى حصاد كميات كبيرة من المياه في البحيرات الجبلية داخل مدينة سانت كاترين، وفي المناطق التابعة لها، ومناطق أخرى بالمحافظة، وكانت نتائج العاصفة المطيرة حصاد ما يقرب من مليوني متر مكعب من مياه السيول في مدن رأس سدر ودهب وقامت المنشآت بحصاد هذه الكميات وقامت بدورها في حماية المدن والبنية الاساسية، والاستراتيجية من أخطار السيول وتغذية الخزان الجوفي بها للمساعدة في التنمية الزراعية وتوطين الأهالي بتلك المدن.