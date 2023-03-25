سيول في سانت كاترين ودهب وسقوط أمطار على مدن خليج العقبة

تشهد مدينتا خليج العقبة وسانت كاترين حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث سقطت أمطار على مدينة سانت كاترين وما زالت السماء ملبدة بالغيوم التي يتوقع أن تسقط بكميات كبيرة من الأمطار خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه تلقى تقريرا من غرفة عمليات المحافظة بالديوان العام بشأن الأمطار التي تعرضت لها المحافظة أمس واليوم، وقال إن الموقف تحت السيطرة والسيول الموجودة ضعيفة وجرى إزالة مخلفات السيول من على بعض الطرق.

سيول سانت كاترين

كما شهدت مدينة سانت كاترين تساقط أمطار خفيفة تسببت في حدوث سيول متوسطة وتساقط برد على قمم الجبال، وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأمطار خفيفة والسماء ممتلئة بالغيوم ويتوقع سقوط أمطار خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن قرية الطرفة التابعة للمدينة تعرضت إلى أمطار خفيفة وسيول متوسطة وجرى إعادة فتح الطرق بين سانت كاترين ووادي فيران، وحتى الآن الرحلات الجبلية مفتوحة أمام السياح للصعود إلى جبل موسى بسانت كاترين، ولم يتم إغلاق الجبل.

سيول في دهب

فيما قال الشيخ سويلم حميد، شيخ قبيلة المزينة في مدينة دهب، إن منطقة وادي غيب على بعد 15 كيلومترا من مدينة دهب، والسيول بين دهب ونويبع والطريق مفتوح أمام حركة السيارات.

وقال اللواء مصطفى عابدين، رئيس مدينة نويبع، إن المدينة تتعرض لسقوط أمطار خفيفة ولم تتسبب في حدوث سيول، كما تعرضت مدينة طابا إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة، وجرى رفع درجة الاستعداد تحسبا للسيول.