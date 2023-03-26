مواعيد ﻋرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

تدور أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج عن حديث طارق لطفي مع صديقه في العمل، بأنه يجب أن يغير نظام حياته، ويبدأ في تطبيق قواعد السعادة للروائي أحمد مراد، كانت تلك بعد الأحداث التي عرضت، أمس، ولهذا يسعى المشاهدون لمعرفة ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023 والقنوات الناقلة، على هذا النحو:

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

يقتصر عرض مسلسل مذكرات زوج في الـ15 يومًا الأولى من شهر رمضان 2023 فقط، إذ إنّه من الأعمال القصيرة هذا العام، والمأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت.

وأخرج مسلسل مذكرات زوج المخرج تامر نادي، والعمل من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وعبر تردد قناة سي بي سي 2023 على القمر الصناعي نايل سات يمكن مشاهدة مسلسل مذكرات زوج من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وفي تمام الساعة 8:45 مساء، يمكن للمشاهد متابعة مسلسل مذكرات زوج بشكل يومي خلال النصف الأول من شهر رمضان ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي، وتعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

ويناقش المسلسل الرمضاني مذكرات زواج، أزمة منتصف العمر التي يعاني منها الغالبية العظمى من الأزواج، وينم معالجة القضية في إطار اجتماعي، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي، يعاني من خلافات زوجية.

وخلال الأحداث يكتشف طارق لطفي «رؤوف»، في منتصف حياته، أنّه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته وتتوالى الأحداث.