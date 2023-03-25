مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3.. طارق لطفي يطبق قواعد السعادة

يستمر مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، في الحديث عن العلاقات الزوجية، وتوتر العلاقة بين طارق لطفي الذي يقوم بدور رؤوف، وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحد،

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، وما دار خلالها بين الأبطال.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3

يتحدث طارق لطفي مع صديقه في العمل بأنه يجب أن يغير نظام حياته ويبدأ في تطبيق قواعد السعادة للروائي أحمد مراد، التي تبنى على الاهتمام بتفاصيل من يحب ومن حوله، كما تتحدث شيرين زوجته لصديقتها عن تغير زوجها الذي لا تصدقه وتشير إلى أن الكهرباء هي من فعلت به ذلك عندما تعرض لماس كهربائي في حلقة أمس.

وفي سياق متصل، تضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 3، استقرار العلاقة بين الدكتور طه عابد وزوجته لوجي، وتوافقهما وشعورهما بالسعادة سويا بعد اهتمامه خاصة بميول زوجته نحو علم الفلك والابراج وتوافق الأقمار.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج

ويعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساءا، ويعاد مرتين الإعادة الأولى في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في اليوم التالي في تمام الساعة 2:45 ظهرا على شاشة سي بي سي.

تردد القناة الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وعائشة بن أحمد وخالد الصاوي، على تردد قناة سي بي سي.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.