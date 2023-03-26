ردود أفعال قوية سجلتها أﺣداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 3، ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، وذلك بعد أن قرر رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، الحديث عن علاقته مع زوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، لإصلاحها، وأصر على ذلك رغم عدم إنصاتها له.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل أﺣداث ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج اﻟﺣﻠﻘﺔ 3 ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، كما يلي.

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ويعرض مسلسل مذكرات زوج في النصف الأول من شهر رمضان 2023 فقط، بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ونور النبوي، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، وسما إبراهيم، إخراج تامر نادي، والمأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وعلى القمر الصناعي نايل سات، يمكن مشاهدة مسلسل مذكرات زوج من خلال تردد قناة سي بي سي 2023 وترددها 11785، ومعدل ترميزها 27500، الاستقطاب رأسي V، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

وفي تمام الساعة 8:45 مساء، يمكن للمشاهد متابعة مسلسل مذكرات زوج بشكل يومي خلال النصف الأول من شهر رمضان ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة سي بي سي، ويُعاد الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وفي اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

مسلسل مذكرات زوج يدور في إطار إجتماعي لمناقشة أزمة منتصف العمر التي يعاني منها الغالبية العظمى من الأزواج، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوي يعاني من خلافات زوجية، وبشكل مفاجئ وتحديدا خلال منتصف حياته يكتشف أنّه لم يحقق ما يريد فيحاول تغيير نمط حياته ويضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لدعمه ومساعدته.