ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

خلافات عدة يشهدها ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ منذ الحلقة الأولى من عرضه،إذ يسلط الضوء على الخلافات الزوجية بين أبطال العمل، ما يجذب انتباه فئة عريضة من الناس في كل مكان، لذا يهتمون بمعرفة موعد عرضه يوميا.

وفي السطور التالية، نعرض موعد عرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ويعرض مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي على شاشة سي بي في تمام الساعة 8:45 مساء، وتكون الإعادة في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

تدور أحداث قصة مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، حول الخلافات الزوجية وما يدور بين الزوجين بشكل عام في إطار تشويقي درامي.

ويسلط المسلسل الضوء على علاقة الزوج بزوجته والخلافات التي تحدث بعد الزواج في العلاقات الأسرية، وكيف تتبدل أحوالهما بعد الزواج والعيش في منزل واحد، حيث يجسد دور الزوج رؤوف الفنان طارق لطفي و الزوجة الفنانة السورية عائشة بن أحمد ويرصد المسلسل المشكلات التي تحدث بينهما، ويضطر من كثرة الضغوطات للجوء إلى طبيب نفسي.

العمل مأخوذ من رواية الكاتب أحمد بهجت، والعمل من إخراج تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.