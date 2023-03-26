ماجدة خير الله عن أداء أحمد عيد في «عملة نادرة»: يصنع لنفسه تاريخا جديدا

أشادت الناقدة ماجدة خيرالله بأداء الفنان أحمد عيد في مسلسل «عملة نادرة» للمخرج محمد جمال العدل، والذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم نيللي كريم، وجمال سليمان، ومحمد فهيم وندى موسى، قائلة إنَّه يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا من خلال المسلسل.

وقالت ماجدة خيرالله عن الفنان أحمد عيد، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»، «رغم تاريخه الذي يقترب من عشرين سنه في تقديم أدوار كوميدية راقية، ومختلفة عن السياق المتداول، إلا أنَّ أحمد عيد، استطاع أن يصنع لنفسه تاريخًا جديدًا مع مسلسل عمله نادرة،، ليؤكّد أن الممثل صاحب الموهبة يستطيع أن يقدم مختلف الأدوار بنفس المقدرة ودرجة الكفاءة والاقناع، بدون افتعال ولا تخشين صوت ولا رفع حواجب ولا مبالغة في الأداء».

ماجدة خيرالله: أحمد عيد يقف بشموخ بين كبار النجوم

وتابعت الناقدة الفنية حديثها عن أحمد عيد: «يلعب شخصية قاتل أخيه، الذي يطمع في ورثه من أطيان وزوجة أيضًا، إنَّه صانع الصراع ومحرك الحدث، ويقف بشموخ بين مجموعه من كبار النجوم اعتادوا تقديم أدوار الشر بلا أي تنوع أو تجديد أو ابتكار».