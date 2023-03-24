أحمد عيد يقتل شقيقه في مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. وصراع الميراث يشتعل

لا زالت الأحداث تتصاعد خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 2، وحدث خلال ملخص مسلسل عملة نادرة الحلقة 2 من بطولة نيللي كريم تطور كبير في الأحداث، حيث استقبل «عبد الجبار» الذي يجسد دوره جمال سليمان خبر وفاة بلال بهدوء وحكمة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 2

تدور أحداث الحلقة الثانية بعد انتهاء مسعود من جريمته وقتل شقيقه بلال وسط سرادق الاحتفال، حيث نجد بلال ميتا على الأرض ومسعود وهو يربط مكان الجرح بقطعة قماش، ثم يسمع مسعود صوت سيارة قادمة، وبسرعة شديدة يزيل مسعود قطعة القماش الملفوفة و يدفنها في الرمال ثم يغمض عينيه وكأنه غائب عن الوعي.

وتكشف نادرة وجه بلال بعد وفاته ويغمرها إحساس الفقد ووجع الفراق، وتنهمر الدموع من عينها وأعين من حولها من نساء، يقف عبد الجبار ويبدو عليه الثبات رغم هول ما حدث وفقده لابنه «بلال»، ويحمل مع علاء جثمان بلال متجها للمدافن وسط مشهد درامي مؤثر من أهل النجع.

قصة مسلسل عملة نادرة

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعا ذكوريا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس.. لابد أنها عملة نادرة.