حبس المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المواطنين في سوهاج 15 يوما

قرر قاضي المعارضات، حبس المتهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وطلبت من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكّنت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة، من 6 مواطنين مقيمين في محافظة سوهاج، بتضررهم من المتهم المشار إليه، بعد أن تلقي منهم مبالغ مالية، وأوهمهم بتوظيفها واستثمارها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح، إلا أنَّه لم يلتزم بما وعدهم به ورفض ردّ المبالغ المالية المستولى عليها منهم، وبلغت 2.8 مليون جنيه وتمّ ضبطه واعترف بارتكابه للواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة المتهم

قال حسن شومان المحامي، لـ«الوطن»، إنَّ العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 وتكون «الحبس مدة لا تزيد على سنة، وحال العودة يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وتصل إلى سنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».