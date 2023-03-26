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موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023

كتب:

محمد بخات
10:23 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في مطروح - تعبيرية

موعد أذان المغرب في مطروح - تعبيرية

مع بداية رابع أيام شهر رمضان المعظم واقتراب موعد الإفطار، يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح عن موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في مطروح اليوم الأحد 26-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية في إمساكية رمضان 2023، الساعة 06:26 مساء.

عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 26-3-2023

ويصل عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2023 في محافظة مطروح خلال رابع أيام الشهر المبارك، لـ14 ساعة و3 دقائق.

وقال الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع مساجد مطروح في شهر رمضان تشهد إقبالاً شديداً من المواطنين لأداء الصلوات، وتزدحم المساجد الكبيرة في المدن مثل الجامع الكبير «الملك» وسيدي العوام والتنعيم بمدينة مرسى مطروح، وغيرها من المساجد في مدن الحمام والعلمين والضبعة والنجيلة وسيدي براني والسلوم وسيوة، مع متابعة جميع المساجد بنطاق المحافظة، من خلال إدارة المتابعة بمديرية الأوقاف وإدارات الأوقاف الفرعية بالمراكز.

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بقلم محمد بخات