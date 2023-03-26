موعد أذان المغرب في السويس الأحد 26-3-2023.. 14 ساعة صيام

مع بدء صيام اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، يسعى المواطنون لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 26-3-2023، بحسب التوقيت المحلي، وهو موعدالإفطار وإنهاء الصيام.

موعد أذان المغرب في السويس الأحد 26-3-2023

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 26-3-2023، إذ يكون عند الساعة 6:05 مساء اليوم الرابع من شهر رمضان، وسيكون موعد صلاة العشاء الساعة 7:22 مساء.

موعد صلاة المغرب في السويس وعدد ساعات الصوم

سكان محافظة السويس، يسعون لمعرفة موعد أذان المغرب في السويس اليوم الأحد 26-3-2023، وسيكون عدد ساعات الصيام اليوم 14 ساعة و5 دقائق، من موعد أذان الفجر عند الساعة 4:20 صباحا، وحتى موعد أذان المغرب.

41 مسجدا للاعتكاف و98 للتهجد في السويس

وقال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس،، إنه جرى تجهيز 41 مسجدا في المحافظة لإقامة سنة الاعتكاف، و98 مسجدا لصلاة التهجد.