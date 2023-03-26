مواقيت الصلاة في السويس يوم 26-3-2023.. الرابع من رمضان   

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في اليوم الأحد 26-3- 2023، الموافق 4 من شهر رمضان المبارك 1444هجريا.

وتقدّم «الوطن» في إطار خدماتها لمتابعيها مواقيت الصلاة في محافظة السويس، اليوم الأحد 26-3-2023 الرابع من رمضان، وجاء مواقيت الصلاة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم على النحو التالي:

- أذان الفجر 4:20 صباحًا.

- الشروق 5:47 صباحًا.

- أذان الظهر 11:56 صباحاً.

- أذان العصر 3:25 مساءً.

- أذان المغرب 6:05 مساءً.

- أذن العشاء 7:22 مساءً.

15 مسجدًا لدروس السيدات

وقال الشيخ ماجد راضي، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة السويس، في بيان صحفي، إنّه تم تجهيز 42 مسجدًا به مقرأة للجمهور موزعة جغرافيا بجميع أحياء المحافظة.