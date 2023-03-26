يحرص المسلمون في محافظة قنا على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023، وذلك خلال رابع أيام شهر رمضان الكريم، استعدادا لتجهيز وجبة الإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد صلاة الظهر: 11:55 صباحا.

موعد صلاة العصر: 3:23 مساء.

موعد أذان المغرب في قنا: 6:03 مساء.

موعد العشاء: 7:18 مساء.

عدد ساعات الصيام في قنا اليوم الأحد 26-3-2023

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة ودقيقتين بالضبط وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق من مساء اليوم الأحد رابع يوم في شهر رمضان 2023.

موعد الإفطار اليوم في قنا الأحد 26-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:03 مساء وذلك عقب 14ساعة ودقيقتين صيام متواصلة.