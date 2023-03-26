موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023
كتب:
رجب آدم
10:14 ص | الأحد 26 مارس 2023
موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد
يحرص المسلمون في محافظة قنا على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023، وذلك خلال رابع أيام شهر رمضان الكريم، استعدادا لتجهيز وجبة الإفطار.
موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023
وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.
موعد صلاة الظهر: 11:55 صباحا.
موعد صلاة العصر: 3:23 مساء.
موعد أذان المغرب في قنا: 6:03 مساء.
موعد العشاء: 7:18 مساء.
عدد ساعات الصيام في قنا اليوم الأحد 26-3-2023
وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة ودقيقتين بالضبط وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق من مساء اليوم الأحد رابع يوم في شهر رمضان 2023.
موعد الإفطار اليوم في قنا الأحد 26-3-2023
ويكون موعد الإفطار اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:03 مساء وذلك عقب 14ساعة ودقيقتين صيام متواصلة.