يحرص المسلمون في محافظة قنا، على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023 وذلك هو ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وتزامنا مع موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023 ثاني أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في قنا: 6:2 مساء

موعد صلاة الظهر: 11:56صباحا

موعد صلاة العصر: 3:23 مساء

موعد العشاء: 7:17 مساء

موعد أذان المغرب في قنا اليوم الجمعة

وبحسب هيئة المساحة المصرية ، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة بالضبط وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة ودقيقتين من مساء اليوم الجمعة ثاني يوم في صيام رمضان 2023.

موعد الإفطار في قنا اليوم الجمعة 24-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:2 مساء وذلك عقب 14ساعة صيام متواصلة.

موعد صلاة التراويح في محافظة قنا

وحرص الآلاف من المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح لليلة الثانية أمس، في نحو 3995 مسجدا خصصتهم مديرية الأوقاف في قنا.