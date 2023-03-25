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موعد أذان المغرب في قنا اليوم السبت 25-3-2023.. «14 ساعة صيام»

عدد ساعات الصيام: تخطت 14 ساعة

كتب:

رجب آدم
11:59 ص | السبت 25 مارس 2023
موعد أذان المغرب في قنا - تعبيرية

موعد أذان المغرب في قنا - تعبيرية

يحرص المسلمون في محافظة قنا على معرفة موعد أذان المغرب في قنا اليوم السبت 25-3-2023 في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، لإنهاء الاستعدادات اللازمة وتجهيزات وجبات الإفطار.

موعد أذان المغرب في قنا اليوم السبت 25-3-2023

 وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في قنا اليوم السبت 25-3-2023 ثالث أيام شهر رمضان الكريم، وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في قنا: 6:03 مساء

موعد صلاة الظهر: 11:55صباحا

موعد صلاة العصر: 3:23 مساء

موعد العشاء: 7:17 مساء

موعد أذان المغرب في قنا اليوم السبت

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة ودقيقة بالضبط، وتنتهي مع أذان المغرب في الساعة السادسة وثلاث دقائق من مساء اليوم السبت ثالث يوم في شهر رمضان 2023.

موعد الإفطار اليوم في قنا السبت 25-3-2023

ويكون موعد الإفطار اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان الكريم في محافظة قنا، مع بداية أذان المغرب في قنا الساعة 6:03 مساء وذلك عقب 14ساعة ودقيقة واحدة صيام متواصلة.

موعد صلاة التراويح في محافظة قنا

وحرص الآلاف من المواطنين في محافظة قنا، على أداء صلاة التراويح لليلة الثالثة أمس، في نحو 3995 مسجدا خصصتها مديرية الأوقاف في قنا.

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بقلم رجب آدم