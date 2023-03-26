أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات.. تراجع جديد

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات، تراجعا جديدا في سعر كيلو الفراخ البيضاء لتصبح بين 64 و65 جنيهاً للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة ما بين 60 و61 جنيهاً، وفقاً لعمليات البيع والشراء في الأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة في شتي ربوع محافظات مصر.

تستعرض «الوطن» أسعار الدواجن للمواطنين في المحافظات، إذ سجلت سجلت حركة بيع الفراخ البيضاء والطيور حركة بيع على نطاق كبير اليوم.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات

وكشف الدكتور يحيى زكريا عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، لـ «الوطن»، أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات، شهدت تراجعا جيدا في أسعار الفراخ البيضاء، والبلدي، بواقع جنيهان لكل كيلو، وسط تراجع لليوم الثاني علي التوالي.

سعر كيلو الفراخ الأمهات البيضاء 60 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البيضاء من 64 إلى 65 جنيهًا، وسط تراجع بلغ جنيهين.

سعر كيلو الرومي 92 جنيهًا.

سعر كيلو الأجنحة الرومي 85 جنيهًا.

سعر كيلو القوانص والكبد للرومي 80 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه الرومي 185 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي 75 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الساسو 74 جنيهًا.

سعر كيلو الأرانب 63 جنيهًا.

سعر جوز الحمام 75 جنيهاً.

سعر البط المسكوفي 101 جنيه.

سعر كيلو البط المولار 80 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه للفراخ 150 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ الفيومي 76 جنيهًا.

سعر الأجنحة للفراخ 53 جنيهًا.

سعر كيلو البط السوداني 140 جنيهاً.

سعر كيلو الوراك 87 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات

وأوضح «زكريا» أن أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 في الأسواق والمحلات، قد سجلت تراجعا جديدا، في ظل المعروض من الفراخ البلدي والفيومي والبط السوداني والفراخ البيضاء والأرانب.

يذكر أن الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، معنية بمتابعة حركة الأسعار للدواجن، والكتاكيت، والأعلاف للدواجن، وزيادة نسب التفريخ للثروة الداجنة بالطرق العلمية الحديثة.