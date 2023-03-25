أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات تتراجع 10 جنيهات

سجلت أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات تراجعا بقيمة 10 جنيهات تقريبا، إذ بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 68 جنيها، ليصل إلى المستهلك بنحو 77 إلى 78 جنيها، وفقا لما قالة سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، لـ «الوطن».

أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات

وأضاف «السيد»، أن أسعار الدواجن اليوم السبت 25-3-2023 في الأسواق والمحلات بها تراجع مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي وكانت نحو 73 إلى 78 جنيها في المزرعة، لتتراجع اليوم بنحو 10 جنيهات وتسجل 68 جنيها، وستشهد الأيام المقبلة مزيدا من التراجع في الأسعار، بسبب قيام الحكومة باستيراد كميات كبيرة من الدواجن من الخارج وزيادة المعروض المحلي.

استيراد الدواجن المجمدة من الخارج

وأشار إلى أن استيراد الدواجن من الخارج كان له أثر إيجابي على تراجع الأسعار، إضافة إلى أن الحكومة قامت بالإفراج عن كميات كبيرة من الأعلاف قبل نحو شهر ونصف.