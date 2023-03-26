6 وظائف مطلوبة في البنوك.. اعرف التفاصيل والشروط

أعلن بنكي مصر والتجاري الدولي CIB، حاجة كل منهما لشغل عدد من الوظائف الخالية للعمل داخل قطاعات مختلفة من المؤسسات المصرفية والبنكية والتي تتطلب مجموعة من الشروط والمؤهلات للحصول على الوظيفة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة في بنكي مصر والتجاري الدولي على هذا النحو:

وظائف التجاري الدولي

وعبر الموقع الرسمي للبنك التجاري الدولي، فإنّ البنك بحاجة لـ5 وظائف وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة أول اختبار ضمان الجودة

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها..

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة في اختبار الأداء والوظائف كجزء من دورة التطوير.

- أكثر من عامين من الخبرة في أدوات أتمتة اختبار E2E.

- سنة من الخبرة في أدوات اختبار الأداء و API.

- خبرة في العمل مع أصحاب المنتجات لتحديد معايير القبول.

- خبرة في تدريب أعضاء الفريق الرشيق في الجوانب ذات الصلة للاختبار.

وظيفة مطور نهاية خلفية أول

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية في تطوير الواجهة الخلفية لبناء واجهة برمجة التطبيقات للقنوات الرقمية.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة في أحد أطر عمل جانب الخدمة المستندة إلى JavaScript .

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة في محركات قواعد بيانات واحدة تستند إلى SQL مثل Postgres و MySQL و Oracle).

وظيفة مهندس تطويرات أول

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية كمهندس DevOps في تطوير المنتجات الرقمية.

- أكثر من عامين من الخبرة مع Kubernetes أو منصة OpenShift.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الترميز بلغة واحدة أو أكثر.

- 2 سنة من الخبرة في إدارة التكوين وأتمتة البنية التحتية.

- أكثر من عامين من الخبرة في التكامل المستمر والأدوات ذات الصلة.

وظيفة مطور أمامي كبير

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة كمطور واجهات مستخدم غنية ومعقدة.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية في بناء الأطر القائمة على JavaScript.

- أكثر من عامين من الخبرة في نظام إدارة الكود المصدري GIT.

- أكثر من عامين من الخبرة في استخدام أدوات CI / CD لأتمتة أنشطة تكامل الكود ونشر البرامج.

- سنة من العمل مع تكامل API.

وظيفة تفاعل رفيع ومصمم بصري

- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو ما يعادلها.

- أكثر من 3 سنوات من الخبرة المهنية في تصميم UX / UI للمنتجات أو الخدمات الرقمية.

- أكثر من عامين من الخبرة في إحدى تقنيات تصميم البرامج التالية مثل Figma أو InVision.

- أكثر من عامين من الخبرة في إجراء وتوليف أبحاث المستخدم واختبار قابلية الاستخدام.

- سنة من الخبرة في تصميم تطبيقات المستهلك لتقنيات الويب والجوال.

وظائف بنك مصر

وأعلن بنك مصر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن»، توافر وظيفة أخصائي عرض القيمة بشروط هي:

- إجادة تطبيقات الحاسب الآلي.

- درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة.

- يجيد اللغتين العربية والإنجليزية كتابة وتحدثا.

- 2 إلى 4 سنوات من الخبرة العملية ذات الصلة.

- يملك مهارات اتصال جيدة.

- يملك مهارات عرض جيدة.

- يملك إدارة جيدة للوضع.

- فهم الأعمال المصرفية ميزة.

- لديه خبرة في مايكروسوفت أوفيس (إكسل، وورد، باور بوينت ، إلخ ..).