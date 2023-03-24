تحذير من 2400 صفحة مزيفة على «فيس بوك» تنشر وظائف مفبركة لسرقة البيانات

نشرت شركة «جروب-آي بي»، المختصة في مجال الأمن السيبراني، ومقرها في سنغافورة، تقريرًا عن حملة احتيالية جديدة تستهدف المتحدثين بالعربية، الذين يبحثون عن وظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن هناك نحو 2400 صفحة تنشر وظائف مزيفة في 13 دولة.

وقال الشركة في تقريرها، إنّ هذه الصفحات تستهدف الاحتيال على الأفراد بصورة مباشرة، حيث يتم اختراق الحسابات بعد الضغط على زر التسجيل في الوظيفة مباشرة، حيث تكون مواقع الاحتيال هذه عادةً مرتبطة بصفحات التصيّد الاحتيالي التي يُطلب من الضحية فيها إدخال بيانات اعتماده وكلمة المرور الخاصة به، مشيرًا إلى أنّ هناك نحو 2400 صفحة عمل مزيفة انتحلت صفة 40 شركات كبرى من 13 دولة، وتم نشر وظائف باللغة العربية تقدم رواتب ضخمة.

حيلة هندسة اجتماعية تهدف إلى جعل الضحايا يتفاعلون مع المنشور

وأشار التقرير إلى أن المحالون يقمون بنشر وظائف برواتب كبيرة لجذب انتباه المستخدمين حيث تعتبر هذه الحلية هي حيلة هندسة اجتماعية تهدف إلى جعل الضحايا يتفاعلون مع المنشور بهدف سرقة بيانات اعتماد الحساب للمستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يُضمّن المحتالون روابط لمواقع احتيالية عبر منشورات تُنشر على الصفحات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

عدم استخدام كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة

وطالب التقرير، مستخدمي الإنترنت توخي الحذر والتحقق دائمًا من رابط الموقع URL عند اتباع الروابط التي يُدعى أنها تؤدي إلى موقع الويب الخاص بالشركة، خاصةً إذا جرى الوصول إلى هذه الروابط في وسائل التواصل الاجتماعي أو بإرسالها عبر وسائل الدردشة، ويجب على المستخدمين تمكين المصادقة الثنائية لحساباتهم عبر الإنترنت لتوفير طبقة إضافية من الأمان يمكن أن تمنع مثل عمليات الاحتيال، عدم استخدام كلمة المرور نفسها لحسابات متعددة.