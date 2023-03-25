بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

أعلن بنك مصر، عبر صفحته الرسمية على موقع لينكد إن، عن وظيفة جديدة value proposition specialist أخصائي عروض القيمة.

وبحسب إعلان البنك، فإن المهام المطلوبة لهذه الوظيفة تتلخص فى المساعدة في تطوير قطاعات مختلفة من العملاء ومجموعات شخصية وتصميم مقترحات رائدة في السوق لهذه المجموعات، إضافة إلى تطوير مقترحات حزم المنتجات المختلفة للبيع بالتجزئة والبطاقات والفرص والرهن العقاري لتضخيم فرص البيع.

المهام الوظيفية للمتقدم لوظائف بنك مصر

وأشار بنك مصر إلى أن المتقدم لهذه الوظيفة يجب أن تكون لديه القدرة على العمل مع قسم التسويق لتنفيذ استراتيجية التسويق ووضع خطة للعلامة التجارية وتحديد المواقع للقطاعات المختلفة وفقا لميزانية محددة، والمساعدة في تطوير شبكة قوية من الشركاء الخارجيين وتطوير فرص التعاون مع الشركاء الجدد خاصة في برنامج الولاء والمكافآت.

وتابع الإعلان، بأن المتقدم لهذه الوظيفة يجب أن يكون على أتم الاستعداد للمساعدة في تنفيذ نماذج التجزئة المختلفة لشرائح العملاء لضمان التجزئة المناسبة لمحفظة عملاء التجزئة، وأن يكون مسؤولا عن تصميم رحلات العميل من البداية إلى النهاية حسب القطاع لضمان توفير أفضل تجربة للعملاء عبر جميع نقاط اتصال العميل داخل الفرع أو عبر التواصل الرقمي أو مركز خدمة العملاء أو الرد الصوتي.

وأكد البنك أنه من أبرز المهام الوظيفة للمتقدم أن تكون لديه القدرة على وضع خارطة طريق لتحسينات عرض قمة المنتجات والخدمات الجديدة، والتنسيق مع فرق التكنولوجيا لقيادة التحول الرقمي لرحلات العميل.

الشروط المطلوبة

وعن الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم لهذه الوظيفة، قال البنك، يجب أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة ويجيد اللغة الإنجليزية والعربية كتابة وتحدثا وأن تكون لديه خبرة لا تقل عن عامين في المجالات ذات الصلة ولديه مهارات العرض الجديد والكفاءة التقنية وملم ببرامج مايكروسوفت المختلفة وتطبيقات الحاسب الآلي.