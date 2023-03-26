مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة.. «الشافعي» يبدأ جمع تراث الليث بن سعد

جذب برومو مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة، أنظار الجميع، وجعلهم ينتظرون أحداث الحلقة الرابعة بشغف كبير، بعد النجاح الذي شهدته الثلاث حلقات الأولى من مسلسل رسالة الإمام، الذي حصد تفاعلا كبيرا منذ انطلاقه في بداية الموسم الرمضاني.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة

ويستعرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة رحلة الإمام الشافعي في مصر والكشف عن أهم 6 سنوات في حياة الإمام الشافعي، وأوضحت الحلقة الثالثة من رسالة الإمام، الترحاب الكبير الذي جهزه أهل مصر للإمام عند علمهم بقدومه، وكان في مقدمه المستقبلين له أبو القاسم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحكم، وهو مؤرخ من أهل العلم بالحديث، ويجسد دوره الفنان جمال عبدالناصر.

وتستكمل أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة من رحلة الإمام الشافعي إلى مصر بعد وصوله إليها وطلبه من ابن عبدالحكم زيارة قبر الليث بن سعد، وتلبية ابن الحكم طلب الشافعي وزيارة القبر معه وقراءة الفاتحة، وخلال حديثهم عما ترك الليث بن سعد من علم سال الشافعي: هل دون أهل مصر علم الليث أم لا؟ ، ليجيبه الأخير بأنّ الليث لم يترك كتبا نجمعها، ولم يدون في حياته إلا القليل، موضحا أن كل عيون الليث محفوظة في القلوب.

رحلة الإمام الشافعي في مصر

ويستعرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة الرابعة رحلة الإمام الشافعي في مصر، والمغامرات التي يعايشها أثناء رحلة جمعه لتراث الليث بن سعد، وانتهت أحداث الحلقة الثالثة من رسالة الإمام بطلب الإمام الشافعي أداء صلاة العشاء بالجامع الكبير، وتناوله وجبة العشاء مع أهل الفسطاط، وفي انتظار أحداث الحلقة الرابعة من رسالة الإمام التي ستكشف عن تفاصيل كثيرة عن رحلة الإمام الشافعي في مصر.