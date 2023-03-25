مسلسل رسالة الإمام الحلقة 3.. استقبال كبير للإمام على أرض مصر

سردت الحلقة الثالثة من مسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي، تفاصيل دقيقة للحظات دخوله الفسطاط «مصر» عام 198 هجرية، 814 ميلادية؛ إذ استعد أهل مصر استعدادا كبيرا لاستقباله، وكان أول المستقبلين له، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم مؤرخ من أهل العلم بالحديث، ويجسد دوره الفنان جمال عبد الناصر.

وصول الإمام الشافعي لأرض الفسطاط

وبمجرد وصول الإمام الشافعي لأرض الفسطاط طلب من ابن عبد الحكم زيارة قبر الليث بن سعد ولبى ابن الحكم طلب الشافعي وقاما بزيارة القبر وقراءة الفاتحة ودار بينهما حديث عما تركه الليث بن سعد من علم، هل دونه أهل مصر أم لا؟ وقال الأخير للإمام، إن الليث بن سعد لم يترك رحمه الله كتب نجمعها، ولم يدون في حياته إلا القليل، موضحا أن كل عيون الليث محفوظة في القلوب، والحافظون يحدثون بها الناس في حلقات العلم.

الحلقة 3 من رسالة الإمام

ورد الشافعي على ابن عبد الحكم قائلا: «وماذا نفعل حين تتوقف القلوب يا رجل القلوب وحدها لا تكفي.. أعرف أن الإمام مالك كان يتبادل الرسائل مع الإمام الليث ولا بد أن بعضا منها موجود هنا في الفسطاط».

وانتهت الحلقة بطلب الإمام الشافعي، أداء صلاة العشاء بالجامع الكبير، وتناول وجبة العشاء مع أهل الفسطاط.