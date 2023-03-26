مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ لـ خالد النبوي ﻓﻲ رمضان والقنوات الناقلة

ينتظر المتابعون لدراما رمضان ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل الإﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن والقنوات الناقلة، حيث يعرض العمل على ثلاث شاشات في مواعيد مختلفة على مدار اليوم ويلاقي مشاهدة وتفاعل كبير مع أحداثه.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ويعرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، يوميا طوال شهر رمضان، وفي الحلقة الثالثة التي عرضت أمس وصول الإمام الشافعي إلى أرض الفسطاط في مصر عام 198 هجرية، 814 ميلادية، وزيارته لقبر الليث بن سعد، إمام أهل مصر في زمانه، وصاحب أحد المذاهب الإسلامية المندثرة.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

ومسلسل الإمام الشافعي بطولة النجم خالد النبوي، يعرض على شاشات ثلاث قنوات، في مواعيد مختلفة كالتالي:

على «DMC» في الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحا، وعلى الحياة في 10.45 مساء، والإعادة 15 .9 صباحا، وعلى «CBC»، الساعة 12.15 صباحا، والإعادة 5 صباحا، إلى جانب عرضه عبر منصة «WatchIT» الإلكترونية.

ﻣﺳﻠﺳل ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

ﻣﺳﻠﺳل ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ، بطولة خالد النبوي ونخبة من نجوم الدراما المصرية والعربية من بينهم أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور وأشرف على الكتابة محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ويحكي مسلسل الإمام الشافعي في قالب تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام محمد الشافعي والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته وماهية رسالته.