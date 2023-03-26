موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023 يبحث عنه عدد كبير من الصائمين في رابع أيام شهر رمضان المعظم، لمعرفة عدد الساعات والدقائق المتبقية على رفع الأذان، لتناول وجبة الإفطار بعد صيام أكثر من 13 ساعة.

موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

عدد ساعات الصيام في سوهاج اليوم الأحد

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023، وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، الساعة 06:07 مساء، وعدد ساعات الصيام 13 ساعة 40 دقيقة، وفقاً لإمساكية شهر رمضان لعام 1444.

صلاة المغرب في سوهاج

ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: الساعة 5:53 صباحًا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: الساعة 6:07 دقيقة مساءً.

موعد أذان العشاء: الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم السبت في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم اليوم الأحد في محافظة سوهاج 26-3-2023 لليوم الرابع في شهر رمضان الكريم 13 ساعة 40 دقيقة.

وفي نفس السياق، كانت «أوقاف سوهاج» أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز المساجد في القرى والنجوع والمدن بالمحافظة لاستقبال المواطنين المصلين.

استعداد جميع الإدارات في جميع المركز والقرى

وكان قد قام الدكتور محمد حسني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة سوهاج، بعقد لقاء مع أئمة الأوقاف، ومديري الإدارات بالمراكز للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز والقرى لاستقبال شهر رمضان المعظم.

تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله

وأشار وكيل أوقاف سوهاج إلى أن شهر رمضان الكريم يحتاج إلى المزيد من الاستمرار في العمل والجهد، في تجهيز المساجد كافة لاستقبال ضيوف الله في المساجد بالشهر الكريم بوجه لائق لاستقبال المواطنين.