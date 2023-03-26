يستعد الملايين من المصريين للإفطار في رابع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023، الذي يكون الساعة 6:10 مساء، فيما يحل موعد أذان الفجر الساعة 4:27 صباحا.

عدد ساعات الصيام في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023، الموافق رابع أيام شهر رمضان المبارك، سيكون 13 ساعة و58 دقيقة.

موعد الإفطار في رابع يوم رمضان ببني سويف

وتأتي أهمية متابعة موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الأحد 26-3-2023، للتجهيز للإفطار في رابع أيام شهر رمضان المبارك.