موعد أذان المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023.. صيام 14 ساعة و5 دقائق

يترقب المسلمون في رابع أيام شهر رمضان المبارك، موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023 وحيث يكون موعد أذان المغرب في القليوبية أطول 5 دقائق عن اليوم الأول.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الأحد

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان يكون في الساعة 6:10 م.

موعد الإفطار اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك، وموعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023 وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار الساعة 6.10 دقائق مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد المغرب اليوم في القليوبية الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة كالتالي :

السحور 2:05 ص

إمساك 4:05 ص

الفجر 4:25 ص

الشروق 5:52 ص

الظهر 12:01ظ

العصر 3:30 عصرا

صلاة المغرب 6:10 م

العشاء 7:28 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و5 دقائق

ورفعت محافظة القليوبية حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.