أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء من خلال إمساكية شهر رمضان الكريم 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الرابع من رمضان الموافق 26 مارس الجاري.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الرابع من رمضان

وفيما يلي، تقدم بوابة جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي في التقرير التالي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الرابع من رمضان، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الرابع من رمضان

ووفق إمساكية شهر رمضان في المغرب للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروص الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر في تمام الساعة 5:02 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر في تمام الساعة 12:49 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 4:14 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 6:56 مساءً.

وتأتي أخر الفروض الخمس العشاء في تمام الساعة 8:11 مساءً

موعد أذان الفجر في المغرب يوم الأحد

وموعد أذان الفجر في المغرب يوم الأحد 26-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:02 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:54 صباحًا.