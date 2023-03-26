موعد أذان المغرب في محافظة المنيا اليوم الأحد 4 رمضان

يحرص الصائمون في محافظة المنيا، على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان.

موعد أذان المغرب في المنيا 4 رمضان

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان الكريم وذلك بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في المنيا: 6:11 مساءا.

موعد صلاة الظهر: 12:03 مساءا.

موعد صلاة العصر: 3:32 مساءا.

موعد صلاة العشاء: 7:28 مساءا.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14:02 وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و11 دقيقة من مساء اليوم الأحد رابع يوم في صيام رمضان 2023.

ويكون موعد الإفطار اليوم الأحد رابع أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، مع بداية أذان المغرب في المنيا الساعة 6:11مساءا وذلك عقب 14:02ساعة صيام متصلة.

وتتابع مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد الكبري والصغيرة، ويتم التأكيد علي تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزاره الأوقاف في محافظة المنيا، أن كافة المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقري والمدن، ويتم التأكيد علي الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.